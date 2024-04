'Queremos Movernos' pide parques infantiles adaptados en todos los municipios de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se ha reunido con representantes de la Asociación 'Queremos movernos', quienes le hicieron llegar cartas escritas por el alumnado de varios centros educativos de El Sauzal en las que piden que los municipios de Tenerife construyan partes infantiles adaptados para niños con discapacidad, ya que no existen en casi ningún municipio de la Isla.

También estuvo presente en la reunión Mariano Pérez, alcalde de El Sauzal, uno de los pocos municipios que disponen de estas instalaciones.

La presidenta de la Asociación, Ana Mengíbar, denunció que hay municipios de la Isla en la que los niños con discapacidad no pueden jugar porque no se cumple la normativa sobre accesibilidad. "Al no adaptar los parques infantiles para que sean accesibles, se está incumpliendo el Decreto 505/2007 y la Orden Ministerial que lo desarrolla, 851/2021".

El alcalde de El Sauzal, por su parte, explicó que no quiere limitarse a un solo parque adaptado en el municipio. Por este motivo, anunció que el Ayuntamiento construirá un nuevo parque infantil adaptado en una parcela cercana a la Carretera General, para que puedan disfrutarlo también los vecinos de Tacoronte y La Matanza.

El Diputado del Común se comprometió a proponer al Gobierno de Canarias que abra una línea de financiación para que todos los municipios de las islas puedan construir parques adaptados para los niños con discapacidad. Asimismo, felicitó al alcalde de El Sauzal y al municipio por ser un ejemplo en materia de accesibilidad.