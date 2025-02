Radiooncólogo ve una "revolución" en la lucha contra el cáncer: "Estamos viendo cosas que no habíamos visto antes"

El especialista de La Candelaria constata la remisión de casos de metástasis y describe a los hombres como más "cobardes" que las mujeres

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Radioterapia del Hospital Universitario de La Candelaria (Tenerife), Claudio Fuentes, ha afirmado este miércoles que hay una "revolución" y un "nuevo amanecer" en los tratamientos contra el cáncer, con casos en los que incluso remite la metástasis.

"Estamos viendo cosas que no habíamos visto antes", ha señalado en unas jornadas celebradas en el Parlamento de Canarias, especialmente gracias a la aplicación de técnicas de inmunoterapia, CAR-T y "muchísimos fármacos" orientados a tratamientos muy especializados.

En esa línea ha dicho que hay pacientes metastásicos tratados con inmunoterapia que "entran en remisión completa y sobreviven años" e incluso, no se sabe si "van a recaer todavía".

"Puede ser que en estos pacientes estemos por primera vez en la historia ante la curación de un paciente metastásico. Todavía no lo sabemos, pero no lo sabemos porque no tenemos el tiempo suficiente de seguimiento", ha explicado.

Fuentes ha comentado también "otra buena noticia" en torno al cáncer dado que la supervivencia en los últimos 40 años "se ha duplicado" y ha incidido en la afección emocional de los enfermos.

"Cuando a un paciente se le diagnostica de cáncer, yo creo que lo primero que le asalta es el temor a una muerte inminente, o sea, cree que se va a morir en pocos días, y eso es devastador", ha precisado, al tiempo que observa diferencias entre los hombres y las mujeres.

Ha señalado que las mujeres están "más concienciadas" con el cáncer de mama y saben a lo que se van a "enfrentar" mientras que los hombres son más "cobardes".

"A veces veo pacientes que llegan a la consulta con un tumor de próstata de bajo riesgo, que la probabilidad de morirse de tumor es cero prácticamente, pero me vienen con la cabeza así agachada y parece como si se fueran a morir a la semana siguiente", ha subrayado.

Ha defendido la radioterapia como la segunda técnica para erradicar los tumores --la primera es la cirugía--, y en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, representa casi el 90%, un 92% en los tumores cerebrales, el 75% en pulmón y hasta el 100% en cérvix.

El especialista de La Candelaria ha defendido también el valor de la radioterapia ablativa que "trata de sustituir a la cirugía" pues con "entre una y cinco sesiones se consigue eliminar el tumor sin pasar por el quirófano".

Ha valorado el progresivo incremento del presupuesto orientado a la radioterapia, con servicios ya instalados en todas las capitales de provincia de España, abriendo la puerta a colocar un acelerador en la isla de La Palma, que tiene la misma población que Soria, y en el sur de Tenerife.

Ha señalado que las unidades de prototerapia fruto de la donación de Amancio Ortega serán un "reto muy importante" aunque ha asumido que "no va a ser fácil" ponerlas en marcha, remarcando también el éxito que supone abrir centros con aceleradores en Lanzarote y Fuerteventura porque mejora la calidad de vida de los pacientes al estar cerca de sus casas.

CASI A LA COLA DE LAS CCAA EN MASTECTOMÍAS, UN DATO "FABULOSO"

En una comparativa con el resto de comunidades autónomas ha señalado que Canarias es la sexta en tratamientos de radioterapia y la penúltima en mastectomías, un "dato fabuloso" porque significa que se usan muchos tratamientos conservadores.

Asimismo, ha negado que un acelerador lineal sea caro dado que vale unos 2,4 millones de euros y permite tratar a entre 300 y 400 pacientes al año, lo que supone un coste de 6.000 a 8.000 euros. "No existe ningún tratamiento oncológico curativo que valga 6.000 euros, es que ni se acerca", ha destacado.

Y en el caso del cáncer de próstata, por ejemplo, se evita la cirugía.

"Si pensamos que un acelerador tiene una vida media, diez años o más, y el último que tenemos ya tiene más de diez años, pues hacemos los cálculos, el acelerador más viejo que tenemos nosotros está haciendo tratamientos curativos por 800 euros o 600 euros", ha comentado.