Raquel Sánchez abre la puerta a un nuevo convenio de carreteras en Canarias que incluya los sobrecostes del actual

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha abierto este jueves la puerta a firmar un nuevo convenio de carreteras a partir de 2027 que incluya los sobrecostes del actual, valorado en 1.607 millones pero con una planificación de obras por importe superior a los 4.000 millones.

En una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press ha apuntado que si el Gobierno canario no puede asumir los nuevos costes van a "formalizar" un nuevo convenio dado que el Gobierno se centra "en las cosas importantes, en solucionar controversias y conflictos".

Ha puesto como ejemplo de esta actitud que se ha dado "punto y final" al convenio actual que estaba "judicializado" con una adenda de 407 millones que amplía la ejecución de las obras de 2025 a 2027.

Sobre la 'tasa verde' que la UE pretende aplicar a los transportes marítimos y terrestres ha dicho que defenderá la excepción para las islas en el tráfico con terceros países en una cumbre que se celebrará la próxima semana en Luxemburgo.

Sánchez ha asumido que Canarias y los territorios insulares tienen "especificidades" que hay que tener en cuenta y aunque hay "buenas expectativas" para lograr una exención de la medida ha indicado que la tienen que "defender" en el seno de la UE.

En cuanto a los trenes de Tenerife y Gran Canaria ha indicado que el Ministerio ha financiado la redacción de proyectos "y ahora toca ya ejecutar las obras", con un coste aproximado de 3.800 millones, para lo que se busca encaje a través de los fondos de resiliencia.

No obstante, ha precisado que no deben actuar "si no hay consenso territorial" --en la isla de Tenerife hay diferencias políticas--.

BONIFICACIÓN AL COMBUSTIBLE

La ministra también ha abierto la puerta a prorrogar la bonificación de 20 céntimos por libro de combustible que vence el 30 de junio "si es necesario" pero aún se encuentra "monitorizando" la situación.

En esa línea ha comentado que tanto el Gobierno como la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) descartan por ahora que el descuento lo estén absorbiendo las empresas, aunque sí reconoce un incremento de los precios del carburante y el crudo.

Así, ha valorado que la bonificación se aplica y los consumidores lo ven "en la factura" y deja claro que si no se aplicara el coste "sería aún mayor", por lo que el Gobierno sigue analizando todas las medidas tomadas para frenar el impacto de la guerra de Ucrania y evaluar cuáles se deben eliminar y cuáles mantener.