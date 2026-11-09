Reabre la carretera de La Aldea (Gran Canaria), entre Agaete y El Risco, tras su limpieza después del paso de Bruna

Carretera de La Aldea (Gran Canaria) abierta tras su limpieza de piedras desprendidas
Carretera de La Aldea (Gran Canaria) abierta tras su limpieza de piedras desprendidas - CABILDO DE GRAN CANARIA
Europa Press Islas Canarias
Publicado: lunes, 9 noviembre 2026 17:00
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha informado de la reapertura de la carretera de La Aldea (GC-200), entre Agaete y El Risco, tras su limpieza después del paso de la borrasca Bruna por la isla.

Según ha informado la Consejería insular de Carreteras a través de sus canales oficiales, las labores de limpieza han consistido en quitar las piedras desprendidas a causa de la citada borrasca.

Una vez concluido estos trabajos, señala que ya se puede circular hacia La Aldea desde el norte de la isla.

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