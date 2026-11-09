Reabre la carretera de La Aldea (Gran Canaria), entre Agaete y El Risco, tras su limpieza después del paso de Bruna

Carretera de La Aldea (Gran Canaria) abierta tras su limpieza de piedras desprendidas - CABILDO DE GRAN CANARIA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha informado de la reapertura de la carretera de La Aldea (GC-200), entre Agaete y El Risco, tras su limpieza después del paso de la borrasca Bruna por la isla.
Según ha informado la Consejería insular de Carreteras a través de sus canales oficiales, las labores de limpieza han consistido en quitar las piedras desprendidas a causa de la citada borrasca.
Una vez concluido estos trabajos, señala que ya se puede circular hacia La Aldea desde el norte de la isla.