Reabren al baño las piscinas naturales de la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria

Reabren al baño las piscinas naturales de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, tras el dragado - TONY HERNÁNDEZ, CEDIDA POR CIUDAD DEL MAR

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reabierto este martes, 22 de septiembre, el uso público y el baño en el complejo de las piscinas naturales de la playa de La Laja tras los trabajos de dragado, limpieza e higienización del fondo marino.

Esta actuación, según ha informado la Concejalía de Ciudad del Mar en nota de prensa, ha concluido dos semanas antes del plazo límite fijado tras la última reprogramación de la obra. La intervención en el espacio costero ha permitido la extracción total de 830 metros cúbicos de arena acumulado en el fondo de los vasos.

En este sentido, ha apuntado que después de un receso técnico obligado a principios de mes por el ciclo natural de las mareas del Pino, que obligó a interrumpir el dragado, la reanudación de los trabajos el pasado 14 de septiembre "avanzó a un ritmo intensivo" que ha posibilitado acortar el plazo previsto para la finalización de la actuación, el 5 de octubre.

Al respecto, el concejal de Ciudad del Mar, Pedro Quevedo, ha valorado "muy positivamente" la finalización de los trabajos y el "esfuerzo coordinado" del equipo técnico, destacando que la "planificación por fases y la eficacia" de la operativa han permitido "no solo recuperar la plena funcionalidad y salubridad" de las piscinas naturales, sino hacerlo adelantándose dos semanas al calendario previsto.

Quevedo ha querido agradecer enormemente la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios durante estas semanas de trabajos "indispensables" para garantizar la calidad y la seguridad de este "espacio emblemático del Cono Sur".

La obra, ejecutada por la empresa especializada Bluematt Ingeniería Subacuática SL, con una inversión municipal de 130.177,57 euros, ha consistido en el acondicionado del vaso norte, el vaso central y la piscina infantil-sur.

Por último, señala que en cuanto a los criterios de sostenibilidad ambiental fijados desde el inicio del proyecto, toda la arena extraída del fondo ha sido vertida en el extremo norte de la playa, "garantizando que el sedimento no salga" del sistema ecológico del entorno litoral.

La reapertura formal del complejo de las piscinas naturales de La Laja permite que quede "completamente acondicionado y a pleno rendimiento para el uso y disfrute de la ciudadanía con total garantía de seguridad y salubridad en sus aguas".