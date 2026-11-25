1137133.1.260.149.20261125141037 Varias personas desembarcan de una patera y son atendidas por efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja, a 22 de noviembre de 2026, en El Hierro, Islas Canarias (España). El número de cayucos llegados este domingo a la - Europa Press Canarias - Europa Press

VALVERDE (EL HIERRO), 25 (EUROPA PRESS)

La llegada de unas 2.100 personas migrantes a la isla de El Hierro en la jornada de este martes --récord histórico en la ruta canaria-- ha puesto al límite la capacidad del puerto de La Restinga, en el municipio de El Pinar, hasta el punto de que algunos migrantes pasaron la noche en la explanada ante la falta de capacidad del CATE de San Andrés y en espera de las derivaciones a Tenerife.

La situación la describe la alcaldesa accidental de El Pinar, Magaly González, quien ha admitido que lo que más "preocupa" ahora es la gestión el muelle dado que los cayucos se acumulan y también la suciedad, y tanto la flota de pescadores como los centros de buceo tienen "dificultades" para realizar su labor.

En declaraciones al programa 'Buenos días Canarias' de Televisión Canaria y recogidas por Europa Press ha admitido que "no pueden trabajar bien" porque en muchas ocasiones solo hay una escalera libre cuando regresan a puerto.

Ha lamentado que varios migrantes hayan tenido que dormir en el propio muelle e instado a que haya más "agilidad" en la retirada de los cayucos y también en los traslados de los migrantes a San Andrés, pero asume la falta de vehículos en la isla porque también se dedican al transporte escolar.

La regidora ha señalado que los cayucos se retiran y se llevan al municipio de la Frontera, junto al punto limpio, pero también está "llegando al límite" --labor que realiza el Gobierno central a través de Tragsa--, al tiempo que ha negado que haya "desabastecimiento" de alimentos en la isla.

"Sí es verdad que a lo mejor no sé si Cruz Roja alguna vez se ha visto desbordada, pero en ese caso las administraciones hemos ayudado con la comida pero Cruz Roja tiene este cometido y tienen que tener comida y todo lo necesario", ha detallado.

Aunque ha asumido la afección que tiene la acogida migratoria tanto para pescadores como centros de buceo ha valorado su "tolerancia, ganas de ayudar y flexibilidad" porque "para ellos está siendo difícil" ya que les hace "muy difícil maniobrar".

"Normalmente están teniendo una escalera libre para cargar y descargar, y se les está haciendo muy difícil su trabajo, pero sin embargo, todos están intentando adaptarse de la mejor manera posible", ha señalado.

Solo este martes, la isla recibió la llegada de más de un centenar de menores, algunos mareados fruto de la deshidratación, entre ellos un bebé de cuatro días de vida que dio a luz durante la travesía en uno de los cayucos.