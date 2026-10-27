El rector de la Fernando Pessoa Canarias incide en que los discursos de odio hacia los jóvenes perjudican a la sociedad

Panel 'Modelo sostenible de isla: 8 planes para 8 islas', celebrado en el marco de la jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press Canarias - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Antonio Rodríguez Pérez, ha incidido este martes en que los discursos de odio pueden resultar más eficaces para atraer la atención de los jóvenes, aunque ha alertado de sus consecuencias a medio y largo plazo porque "perjudican" a la sociedad.

Durante su participación en el panel 'Modelo sostenible de isla: 8 planes para 8 islas', celebrado en el marco de la jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press Canarias, ha defendido la necesidad de impulsar políticas de Estado a largo plazo, con una perspectiva de "10 o 15 años", que garanticen la seguridad de los jóvenes y no estén vinculadas a las legislaturas ni a los ideales políticos de cada momento.

"Si los partidos políticos intentan atraer la atención de la gente joven a través del odio, evidentemente está visto que es más fácil de conseguir, pero a largo plazo creo que, o a medio plazo incluso, nos perjudica gravemente como sociedad", ha señalado.

Por ello, Rodríguez Pérez ha considerado necesario diferenciar los distintos movimientos sociales que se están produciendo, al entender que no son comparables los acontecimientos registrados en ciudades como Bilbao con las protestas por el acceso a la vivienda que tienen lugar en distintas ciudades europeas y españolas.

Además, ha planteado la necesidad de que la sociedad reflexione sobre si está fracasando como modelo de cara a la gente joven y valore hasta qué punto los mensajes de odio están calando con mayor facilidad que otros discursos.

"Todo es tan volátil hoy en día y todo es tan cambiante que la gente ya no sabe ni qué hacer. La verdad que es una lástima porque yo creo que vivimos momentos en los que tenemos muchas oportunidades de hacer muchas cosas buenas", ha concluido.