La red de Involcan registra los dos terremotos en Venezuela: grado IX en algunas zonas y daños severos en edificios

CHACAO, June 25, 2026 -- Rescuers work at the ruins of a building in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. At least 32 people were killed and more than 700 injured after two powerful earthquakes jolted Venezuela late Wednesday, the country's acting Presiden - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) registró en la noche de este miércoles, pasadas las 23.00 horas, los dos terremotos ocurridos en Venezuela con magnitudes 7,2 y 7,5 en la Escala de Richter.

Los hipocentros de ambos eventos se localizan en el norte del país, el primero entre las ciudades de San Felipe y Puerto Cabello, mientras que el segundo se originó a lo largo de una falla de más de 150 kilómetros de longitud que se extiende aproximadamente entre San Felipe y la capital, Caracas.

Debido a su magnitud elevada y a la proximidad de zonas densamente pobladas, ambos terremotos tuvieron consecuencias devastadoras, señalan desde Involcan.

Así, la intensidad sísmica alcanzó, en algunas áreas, el grado IX de la escala de Mercalli, lo que implica "daños severos" en edificaciones e infraestructuras --ya hay 164 víctimas mortales y casi un millar de heridos--.

Estos terremotos se produjeron a lo largo de una falla de desgarre que recorre el norte de Venezuela y delimita la placa sudamericana de la placa del Caribe.

Esta estructura tectónica ha sido responsable de varios terremotos destructivos a lo largo de la historia, entre ellos el de 1812 (magnitud 7,7), el de 1900 (magnitud 7,6), el de 1967 (magnitud 6,6) y el de 2018 (magnitud 7,3).