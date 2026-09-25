Refuerzan la atención psicosocial del personal de extinción de incendios con talleres en La Palma, El Hierro y La Gomera - GESPLAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) ha llevado a cabo distintas sesiones de trabajo en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife (COP) centradas en promover la formación e intervención psicológica para el personal de la empresa con el fin de reforzar la atención psicosocial del mismo.

En una nota, el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez, ha explicado que esta actividad ha sido destinada al personal que lleva a cabo labores de prevención y extinción de incendios y se ha desarrollado en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

"En un primer momento, hemos querido atender las peticiones del personal de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), que nos habían solicitado este tipo de acciones entre su plantilla, pero el objetivo es continuar con aquel personal en el que se detecte la necesidad de ejecutar estos talleres de formación y sensibilización", ha indicado.

Pérez ha añadido que estas actividades se enmarcan en el convenio de colaboración suscrito el pasado año entre Gesplan y el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife con el principal objetivo de proteger la salud y el bienestar psicológico del personal de la empresa pública. Este acuerdo ha permitido trabajar en pro de fortalecer el sistema de apoyo psicosocial a las personas trabajadoras, mejorar el clima laboral y reforzar el compromiso institucional con la salud mental en el entorno de trabajo.

En base a este convenio, ambas entidades han celebrado varios talleres, teniendo en cuenta que la intervención en emergencias y, especialmente, en incendios forestales implica exposición continuada a situaciones de elevada carga emocional, motivado por factores como la espera prolongada de activación, incertidumbre operativa, toma de decisiones bajo presión, contacto con población afectada, exposición a fallecimientos o lesiones graves y retorno inmediato a funciones operativas.

CUIDADO PROFESIONAL

A través del programa desarrollado se han pretendido fortalecer competencias psicológicas y promover el cuidado profesional para afrontar situaciones de alta exigencia emocional y mantener una intervención eficaz, segura y humanizada.

Además, se han planteado como objetivos específicos comprender el impacto psicológico de las intervenciones críticas, desarrollar estrategias para manejar la incertidumbre y la espera operativa, mejorar habilidades de comunicación con población afectada, dotar de herramientas para afrontar la exposición a fallecimientos, favorecer el autocuidado y prevenir desgaste profesional y potenciar apoyo entre iguales y cohesión del equipo.

La empresa pública Gesplan se ha consolidado en el archipiélago, a través de las direcciones que la conforman, en actividades de planificación territorial, gestión territorial, transición ecológica, acción climática, medioambiente, emergencias, sostenibilidad, economía circular, bienestar animal, desarrollo de proyectos, servicios e infraestructuras, dotándose para ello de tecnologías de vanguardia digital.