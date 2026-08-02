El Regimiento de Infantería 'Canarias' nº 50 patrullará Gran Canaria a partir de este lunes, 3 de agosto

Un militar del Canarias 50 en una de las labores de patrullaje en islas de Canarias - MANDO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Personal del Regimiento de Infantería 'Canarias nº 50 realizará a partir de este lunes, 3 de agosto, patrullas tanto a pie como en vehículos en la isla de Gran Canaria con el fin de reforzar la vigilancia, ejercer un efecto de disuasión y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en la isla.

Estas actividades, según ha informado el Mando de Canarias en nota de prensa, se integran en el conjunto de las Operaciones Permanentes, que es una de las "principales contribuciones" de las Fuerzas Armadas (FAS) a la Seguridad Nacional en tiempos de paz.

Además indican que estas misiones subrayan el compromiso de las FAS con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad.

El despliegue, explican, no solo permite una vigilancia eficaz del entorno, sino que también facilita un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de la isla, al tiempo que fomenta la integración de los militares en la comunidad local y fortalece el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce asimismo como Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT). Este cargo conlleva la responsabilidad de planificar las operaciones de presencia y vigilancia no solo en Canarias, sino también en Ceuta, Melilla y Baleares, y de mantener una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.