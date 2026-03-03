Registran un centro de menores migrantes en Puerto de la Cruz (Tenerife) y detienen a tres extrabajadores

Uno de los detenidos en un centro de menores migrantes en Puerto de la Cruz con motivo de la 'Operación Cabila' - POLICÍA CANARIA
Europa Press Islas Canarias
Actualizado: martes, 3 marzo 2026 15:56
SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Canaria ha llevado a cabo este martes el registro de un centro de menores migrantes no acompañados ubicado en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz y gestionado por la entidad Quorum Social 77 y ha detenido a tres extrabajadores.

La investigación, denominada 'Operación Cabila', sigue abierta y no se descarta que se practiquen más detenciones, detalla el Gobierno regional.

La actuación, que se encuentra bajo secreto de sumario, está dirigida por el Juzgado de Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos malos tratos y hasta el momento se han cerrado otros dos centros en Gran Canaria gestionados por la misma ONG.

