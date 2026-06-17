Rego anuncia el reparto de otros 35 millones para las CCAA con mayor flujo de entrada de menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. - MINISTERIO DE JUVENTUD

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que llevará a la próxima Conferencia Sectorial del mes de julio el reparto de un nuevo fondo de 35 millones de euros entre las comunidades autónomas que tienen un mayor flujo de entrada de menores migrantes no acompañados.

Así lo ha dicho este miércoles en unas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con miembros del Colegio de Abogados de Lanzarote para abordar la situación de los menores migrantes en la isla.

"Y Canarias será una de las autonomías que percibirá una parte importante de estos 35 millones, concretamente 4 millones que se sumarán a los 140 millones de euros que ya asignamos para políticas de acogida en las islas", comentó.

De igual modo, la ministra ha hecho especial hincapié en que el 50 por ciento de los presupuestos del Estado que iban a esta materia "han sido consignados a Canarias".

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