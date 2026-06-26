La regulación del cobro por acceder a Masca cuesta 1,7 millones, casi el 60% cubierto por la ecotasa

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La regulación del pago por acceder al barranco de Masca ha costado en sus primeros 17 meses un importe aproximado de 1,7 millones, de los que casi el 60% han sido cubiertos por la ecotasa aprobada por el Cabildo de Tenerife y el resto por la propia corporación con fondos propios.

Así se recoge en la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar una factura a la empresa Tragsa --encargada de la encomienda-- que ha salido adelante este viernes en el Pleno del Cabildo de Tenerife con los votos a favor del equipo de Gobierno --CC y PP-- y la abstención de PSOE y Vox.

El portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, ha comentado que los tinerfeños no pagan por descender el barranco pero "todos los tinerfeños" están pagando el servicio con cargo a los presupuestos insulares.

Ha comentado que el modelo de cobro por acceder a espacios naturales es "adecuado" pero al mismo tiempo ha comentado que hay que impulsar una "ecotasa turística de verdad" para las personas que pernocten y pasen la noche en alojamientos turísticos de la isla.

A partir de ahí, ha comentado que los recursos económicos que se obtengan se destinaría a la protección del patrimonio natural.

El Cabildo de Tenerife ha establecido un cupo diario de 275 personas de viernes a domingo y un coste de tres euros para residentes canarios y 28 euros para los extranjeros --los tinerfeños están exentos--.