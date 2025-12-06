Reino Unido advierte más consumo de nicotina pero expertos mantienen su convicción con la política de reducción de daño

Archivo - Personas fumando por las calles de Málaga. A 10 de septiembre de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

LONDRES 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por la University College de Londres (UCL) sobre el comportamiento del consumo de nicotina en Reino Unido ha constatado que el consumo de nicotina no ha bajado con el descenso del consumo de cigarrillos de combustión sino que, de hecho, ha aumentado.

En todo caso, el estudio concluye que "priorizar la reducción de daño sobre la reducción de la prevalencia de la nicotina es probablemente la manera más efectiva de proteger la salud pública", según ha explicado la responsable del mismo, la profesora Sarah Jackson, parte del departamento de investigación sobre alcohol y tabaco de la UCL, una institución que influye históricamente en el establecimiento de las políticas públicas.

La experta no descarta que si la prevalencia sigue aumentando pueda llegar un momento en el que el impacto en la población pueda hacer cambiar la posición, pero lo ve "probablemente imposible". Así se ha expresado durante su participación en la Cumbre sobre el cigarrillo electrónico que ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Médicos en Londres.

Ese priorizar la reducción del daño sobre la prevalencia del consumo de nicotina "no significa", explicó Jackson, "olvidar a los niños" y remarcó que, "por supuesto, proteger la salud de los jóvenes es una prioridad muy importante".

Pero, mantuvo, "la reducción de daños y la protección de los jóvenes es una dicotomía falsa", dado que "los jóvenes también se benefician de la reducción de daños". "Tanto directamente, cuando la gente que fuma cambia a productos menos dañinos, como indirectamente, a través de la reducción de la exposición a fumar provocado por los padres", indicó.

Jackson defendió que "es importante que las políticas reflejen el daño relativo que realizan los diferentes productos de nicotina" y que se apoye a quienes van a seguir consumiendo nicotina. "En Reino Unido, las patentes actuales de productos de nicotina presentan una oportunidad única en la historia del control del tabaco", mantuvo.

EL VAPEO GANARÁ AL CIGARRILLO COMO FORMA MÁS COMÚN DE CONSUMO

La investigadora indicó que las tendencias "sugieren que el vapeo podría gradualmente reemplazar al cigarrillo como la forma más común de uso de nicotina en Inglaterra", algo que considera que se ha logrado gracias a poner de manera "correcta en la balanza entre minimizar el alcance entre las personas que no fumarían y apoyar la reducción del daño".

Así, Jackson explicó que la "oportunidad" que aprecia tiene que ver con las cifras autodeclaradas por los consumidores: "de alrededor de 6 millones de fumadores adultos, sobre 2 también vapean. Y dentro de este grupo, 600.000 personas vapean diariamente, pero no fuman cigarros diariamente. Sería relativamente fácil apoyar a estas personas y que dejen definitivamente el cigarrillo", consideró.

"Si este grupo de personas tuviera un entendimiento más acertado sobre los riesgos relativos, evidenciaría que las alternativas son menos dañinas que el cigarrillo convencional", haciéndoles dejar por completo el peor de sus hábitos.

Por otra parte, el estudio demuestra que los cambios son más difíciles para aquellas personas que tienen más de 45 años, aunque se producen. Especialmente complejo es para aquellas que superan los 65, sobre los que hay "mayor incertidumbre" en si los nuevos productos sin combustión podrían generar un impacto significativo.

ANTE LA OPORTUNIDAD DE HACER DE FUMAR ALGO "OBSOLETO"

A continuación y para concluir la jornada intervino el que fuera hasta este año, ahora jubilado, líder del programa de control de tabaquismo de Reino Unido, Martin Dockrell, quien remarcó que estamos en un "tiempo con una oportunidad única: donde realmente se puede hacer de fumar algo obsoleto".

Todo ello, remarcó, pese "a la creciente desconfianza en la ciencia y la salud pública, así como a las percepciones erróneas sobre la nicotina", lo que puede "poner en riesgo el proceso". "Pero las tecnologías seguirán evolucionando y el comportamiento humano responderá y moldeará la evolución de esos productos", mantuvo.

Dockrell concluyó asegurando que la "salud pública es una cruzada moral, pero no una de conformidad, sino un viaje junto a las personas para ayudarlas a vivir la más saludable y feliz versión de sus vidas posibles".