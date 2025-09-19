Reivindican ante el Parlamento de Canarias mayor apoyo a las familias con implantes cocleares

El presidente de la asociación Mi Mundo en Silencio, Daniel Jackson, se reúne con la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y fundador de la asociación Mi Mundo en Silencio, Daniel Jackson, se ha reunido con la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, con el objetivo de dar voz a las familias que conviven con la discapacidad auditiva y que requieren de implantes cocleares para mejorar su calidad de vida.

En este encuentro estuvo acompañado por la diputada no adscrita, Marta Gómez.

Durante la reunión, Jackson subrayó que los hogares afectados se enfrentan a una realidad compleja, el alto coste de los implantes y de sus componentes, unido a la necesidad de atención continuada, los sitúa en un escenario de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

La asociación que lidera busca precisamente acompañar a estas familias, ofrecer apoyo y reclamar políticas públicas que aseguren mayor protección y equidad, recoge una nota del Parlamento.

Pérez mostró su disposición a escuchar y trasladar estas inquietudes al ámbito parlamentario, reconociendo la importancia de dar visibilidad a un colectivo que, pese a los avances tecnológicos, sigue afrontando serias dificultades para ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones.