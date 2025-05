Repuesto el suministro eléctrico en La Palma tras un apagón que afectó a ocho municipios y 19.000 clientes

SANTA CRUZ DE LA PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un apagón poco antes de las 10.00 horas ha dejado este jueves sin suministro eléctrico a varios puntos de ocho municipios de La Palma y un total de 19.000 clientes, ha detallado a Europa Press el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández.

El corte de suministro, que ya ha sido repuesto y se prolongó durante casi dos horas, afectó a Santa Cruz de La Palma, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, El Paso, San Andrés y Sauces, Breña Alta, Garafía y Puntagorda debido a una avería localizada en la subestación de Los Guinchos.

Endesa, que precisa que no han registrado daños en las instalaciones, investiga las causas del apagón aunque se sospecha que el incidente pudo estar en unas barras de 66 KV de la subestación, lo que afectó a dos grupos electrógenos de 12 MW.

Desde el Cabildo de La Palma se recomienda ahora no encender los aparatos electrónicos a la vez para no saturar la red eléctrica y usar Internet y las llamadas de forma responsable para no colapsar las comunicaciones.