Rescatada en helicóptero una mujer tras verse en apuros en el mar en la costa de Tazacorte (La Palma)

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser rescatada este martes por un helicóptero del GES tras verse en apuros en el mar en la costa de La Bombilla, en el municipio de Tazacorte (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:31 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una persona que se encontraba en el lugar, que se identificó como bombero, se lanzó al agua en su ayuda y la mantuvo a flote. Más tarde, rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta la afectada, procedieron a su rescate y la izaron a la aeronave para evacuarla hasta la helisuperficie del Hospital General de La Palma.

Ya en tierra, el personal de una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario la asistió y la trasladó hasta las instalaciones hospitalarias, donde ingresó con un traumatismo craneal grave. Mientras, una embarcación de Salvamento Marítimo trasladó a tierra a la persona que auxilió a la afectada en un primer momento.

Guardia Civil realiza las diligencias correspondientes.