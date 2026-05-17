Rescatada una mujer de 55 años tras sufrir una caída hacia un barranco en Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 55 años, ha sido rescatada este domingo tras sufrir una caída hacia un barranco en la calle Los Rosales, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron a la afectada para acercarla hasta el recurso sanitario, donde fue valorada por el personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado a la zona.

La mujer presentó diversos traumatismos de pronóstico moderado, y fue finalmente trasladada en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.