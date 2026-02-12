Rescatada una senderista de 54 años tras sufrir una caída en Las Carboneras, en La Laguna (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una senderista de 54 años, ha sido rescatada este jueves tras sufrir una caída en las inmediaciones de la zona de Las Carboneras, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:19 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos accedieron hasta la zona en la que se encontraba la afectada, procediendo a prestarle una primera asistencia. Tras proceder a su inmovilización y, con la colaboración de la Policía Local, la evacuaron hasta el lugar en el que se encontraba el personal del Servicio de Urgenicas Canario.

La mujer, que presentó una lesión de carácter moderado, fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.