Rescatadas 50 personas migrantes a bordo de una neumática en aguas próximas a Lanzarote

Archivo - Neumática con 64 migrantes a bordo en aguas próximas a Lanzarote - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este viernes a un total de 50 personas migrantes que viajaban a bordo de una neumática en aguas próximas a la isla de Lanzarote.

El aviso fue registrado en la tarde de este jueves al centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas por el Centro Coordinador de Salvamento del Ejército del Aire, que reportó el avistamiento de una embarcación irregular, rumbo a Lanzarote, a través de uno de sus helicópteros, según ha informado el organismo estatal a los medios.

Los controladores marítimos procedieron a movilizar la salvamar Acrux, así como a poner en aviso a los buques en la zona. Uno de ellos, el Anemos, informó que tenían la embarcación a una milla de su posición y que navegaba en aparente buen estado. Desde el centro le piden que la escolte hasta la llegada de la unidad de rescate.

Sobre las 22:25 horas de este jueves, la salvamar Acrux procedió al rescate de un total de 50 personas a bordo de la neumática, todos varones de origen subsahariano y magrebí.

Las personas migrantes arribaron al puerto de Arrecife sobre las 01.22 horas de este sábado, donde fueron atendidas por el dispositivo sanitario del Servicio Canario de Salud y Cruz Roja desplegado.