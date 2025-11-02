Rescatado en helicóptero tras caerse en una zona de rocas del litoral de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 58 años, ha sido evacuado este sábado en un helicóptero del GES tras caer en una zona de rocas de playa Montaña Arena, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:43 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez allí, el helicóptero rescató al afectado, con la colaboración de los bomberos municipales, y lo trasladó hasta el Aeródromo de Maspalomas-El Berriel. El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al herido, con contusiones de carácter moderado, para trasladarlo hasta Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

Por su parte, la Policía Local colaboró con el dispositivo.