Rescatado un hombre de 60 años con signos de ahogamiento grave en Pájara (Fuerteventura)

Hombre de unos 60 años es trasladado desde la playa de Cofete en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital General de Fuerteventura con signos de ahogamiento de carácter grave. - 112 CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 27 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 60 años ha sido rescatado y trasladado en helicóptero al hospital con signos de ahogamiento grave en Pájara (Fuerteventura).

El incidente ha tenido lugar este lunes entorno a las 16.00 horas en la playa de Cofete. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 ha recibido una alerta en la que informaban que habían rescatado del agua a un bañista con signos de ahogamiento.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada, un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico, además de los bomberos de Pájara y la Policía Local.

El Servicio de Urgencias Canario ha asistido al afectado y, tras estabilizarlo, lo ha trasladado en helicóptero al Hospital General de Fuerteventura.