Rescatado un hombre de 66 años en helicóptero tras sufrir una caída en un sendero en La Orotava, Tenerife

Archivo - Imagen de recurso del helicóptero del GES - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha sido rescatado este domingo tras sufrir una caída en un sendero de Las Cañadas del Teide, en el municipio de La Orotava (Tenerife).

Según informa el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad ha recibido a las 15.19 horas una alerta sobre una persona que precisaba asistencia sanitaria tras sufrir una caída.

Efectivos de Cruz Roja han accedido hasta el afectado, que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, y han solicitado la evacuación aérea ante la dificultad por vía terrestre.

La dotación del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento ha procedido al rescate y traslado hasta La Guancha. Tras su aterrizaje, el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido al afectado antes de trasladarlo al Hospital del Norte.