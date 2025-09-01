Rescatados un adolescente que cayó al mar en Gáldar (Gran Canaria) y el hombre que se lanzó a ayudarlo

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un chico de 13 años que cayó al mar en la zona de Punta de Gáldar (Gran Canaria) y un hombre que se lanzó a agua para ayudarlo fueron rescatados en la tarde de este domingo cuando se encontraban a unos 50 metros de la costa.

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que agrega que bomberos del Consorcio que se desplazaron al lugar del incidente mantuvieron a flote a los dos afectados hasta la llegada del helicóptero del GES a la zona.

Una vez que llegó, el recurso aéreo rescató los dos afectados que evacuó a la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y trasladó a los bomberos hasta una zona próxima a los recursos que habían accedido por tierra.

Ya en tierra, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al chico y al hombre, que presentaron laceraciones e hipotermia de carácter moderado, por lo que fueron trasladados una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Materno Infantil y al Hospital Dr. Negrín, respectivamente..

Finalmente, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con los recursos de emergencias.