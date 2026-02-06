Rescatan un cayuco con 44 migrantes en aguas próximas a la costa de Tenerife

Salvamar Alpheratz de Salvamento Marítimo a la llegada a Los Cristianos, en Tenerife - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este jueves un cayuco con 44 migrantes a bordo cuando se encontraban próximo a la costa de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias y el ente institucional.

El rescate se produjo cuando Salvamento recibió un aviso de que había un cayuco en las cercanías de Las Galletas, en la isla de Tenerife. Seguidamente el Helimer 201 y el SIVE localizan la embarcación, movilizando entonces a la salvamar Alpheratz que rescata a los migrantes y los traslada hasta el muelle de Los Cristianos.

Una vez en el muelle el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a los migrantes, no precisando ninguno de ellos traslado al hospital.