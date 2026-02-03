Rescatan en helicóptero a un senderista herido moderado en la Cruz de Tejeda, en Gran Canaria

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado a un senderista, de 63 años, que ha resultado herido de carácter moderado en un accidente sufrido en un sendero localizado en las inmediaciones de la Cruz de Tejeda, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.45 horas y hasta la zona se trasladó el helicóptero del GES, cuyos rescatadores se descolgaron de la aeronave y accedieron hasta el afectado. Seguidamente le prestaron una primera atención, lo izaron al aparato y lo evacuaron hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Una vez en tierra, el afectado fue asistido por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que trasladó al interior del centro hospitalario.