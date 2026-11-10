Rescatan a un hombre herido tras sufrir una caída en el litoral del Puerto de la Cruz (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años de edad ha resultado herido este martes tras caer en una zona rocosa de playa de Martiánez, en el Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:31 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez allí, efectivos de los Bomberos accedieron a la zona y rescataron al afectado. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al herido, que presentó un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y fue trasladado en la ambulancia a Hospiten Bellevue.