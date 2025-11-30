Rescatan del mar el cuerpo sin vida de una persona que habría tratado de llegar ayer a El Hierro en un cayuco

Archivo - Salvamar Rigel - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 30 (EUROPA PRESS)

El cuerpo sin vida de una persona ha sido localizado este sábado por un buceador en la bahía de La Restinga, en la isla de El Hierro. Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un migrante que habría tratado de llegar a la isla en uno de los cayucos interceptados en la madrugada de este sábado, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

El aviso inicial fue dado al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, a 16:10 horas de este sábado, por parte de un bañista. Mientras buceaba en la zona mencionada, habría observado en el fondo el cuerpo sin vida de una persona. Así, la sala operativa de Cecoes 112 alertó, de inmediato, a los efectivos de la Guardia Civil.

Finalmente, en el lugar, el patrón de una de las Salvamar de Salvamento Marítimo, en La Restinga, rescató el cuerpo sin vida, según detallan las fuentes.

Los indicios apuntan a que se trataría del cuerpo sin vida de un migrante que trató de arribar a la isla en uno de los cayucos que llegó este sábado. Mientras, la Guardia Civil emplaza a los resultados de la autopsia para conocer más detalles sobre la causa de esta muerte.