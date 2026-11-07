Rescatan a una mujer con síntomas de ahogamiento moderado en la playa de Los Pocillos, en Tías (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 7 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha sido rescatada este sábado con síntomas de ahogamiento moderado en la playa de Los Pocillos, en el municipio de Tías (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 12.16 horas, cuando se alertó de que un socorrista había rescatado del mar a una mujer con signos de ahogamiento y le estaban prestando la primera atención.

Una vez se personaron en el lugar efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobaron que la afectada presentaba síntomas de ahogamiento de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar de lo ocurrido también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con los recursos intervinientes.