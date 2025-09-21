Rescatan una neumática a la deriva con 50 migrantes a unos 111 Km de Arrecife (Lanzarote)

Archivo - Efectivos de Cruz Roja atienden a personas localizadas en una patera. - CRUZ ROJA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La guardamar Polimnia ha rescatado en la madrugada de este domingo a una neumática, que se encontraba a la deriva, y en la que viajaban 50 migrantes de origen magrebí --49 varones y una mujer-- cuando estaban a unos 111 kilómetros (60 millas náuticas) de Arrecife (Lanzarote), según ha informado Salvamento Marítimo.

El rescate se produjo después de que pasadas las 00.00 horas, el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas fuera informado por el pesquero Santuario Barquereño del avistamiento de una patera en sus proximidades, estando a unas 60 millas de Arrecife.

Desde el pesquero se indicó, posteriormente, que se habían acercado a la neumática, que estaba a su costado e iban en la misma unas 50 personas, subrayando que estaban "a la deriva, sin tener ya gasolina".

Ante esta situación, los controladores marítimos movilizaron la guardamar Polimnia que, pasadas las 04.00 horas, rescataron a las 50 personas que había dentro de la neumática y los llevaron hasta el puerto de Arrecife, donde se ha iniciado el desembarque a las 07.30 horas.