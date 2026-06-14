Rescatan del "olvido" a 'Las islas van mar afuera', la novela de Alfonso García-Ramos que no llegó a publicarse

Escaparate de la Librería del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Librería del Cabildo de Tenerife acogerá este lunes, a las 18:30 horas, la charla 'Las islas van mar afuera. La novela olvidada de Alfonso García-Ramos', que impartirá la investigadora Thenesoya V. Martín De la Nuez, responsable del rescate y edición de esta obra inédita del escritor tinerfeño, homenajeado en el Día de las Letras Canarias 2026.

Doctora en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de Harvard y profesora de Estudios Hispánicos en el College of William & Mary (Virginia, Estados Unidos), Martín De la Nuez habría desempeñado un papel "decisivo" en la recuperación de esta obra, una novela que permaneció durante décadas al cuidado de la familia de Alfonso García-Ramos sin llegar a publicarse, según ha concretado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa

Finalista del Premio Benito Pérez Armas en 1957, la obra quedó inédita pese a haber despertado el interés de la crítica de la época.

Con el trabajo de investigación, recuperación documental y edición desarrollado por Martín de la Nuez, la novela pudo ver finalmente la luz en 2024, incorporándose al corpus literario de uno de los autores fundamentales de las letras canarias del siglo XX.

PROCESO DE RECUPERACIÓN

Durante la charla, presentada por el escritor y catedrático de Literatura Española de la Universidad de La Laguna, Nilo Palenzuela, la investigadora compartirá con el público los detalles de este proceso de recuperación y la relevancia de una obra que, según puntualizan, ayuda a comprender mejor la evolución literaria de Alfonso García-Ramos.

Asimismo, en 'Las islas van mar afuera' ya aparecen algunas de las preocupaciones que marcarían posteriormente la producción del escritor, como la emigración canaria a América, la identidad isleña o la reflexión sobre la condición insular.

La edición de esta novela constituyó el primer lanzamiento de Ediciones Tamaimo sobre el autor tinerfeño que, como colofón a este año de celebraciones dedicadas al escritor, publicará a finales de 2026 la edición crítica y anotada de Tristeza sobre un caballo blanco, a cargo también de la profesora Thenesoya V. Martín De la Nuez.