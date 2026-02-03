Rescatan a una senderista herida moderada en Montaña Roja, en Granadilla de Abona (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio de Tenerife han rescatado a una senderista, de 73 años, que estaba herida de carácter moderado en la zona Montaña Roja, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes y hasta la zona se trasladaron los bomberos, que evacuaron a la herida hasta donde se encontraba personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En la resolución del incidente también participó la Policía Local, que se mantuvo informada.