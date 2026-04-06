Rescatan a un senderista herido moderado en Mesa de Tejina, en Tegueste (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha rescatado a un senderista, de 26 años, que resultó herido moderado en Mesa de Tejina, en el municipio de Tegueste (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este domingo y hasta la zona se trasladaron Bomberos del Consorcio de Tenerife, que con el apoyo de Protección Civil, accedieron hasta el afectado y solicitaron su evacuación aérea por el mal estado del sendero a causa de las recientes lluvias.

Seguidamente la dotación del helicóptero del GES, con la colaboración de Guardia Civil y Policía Local, rescató al senderista para su trasladó hasta el Aeropuerto Tenerife Norte, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el afectado presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que lo trasladó hasta el Hospital Universitario de Canarias.