Rescatan con vida a 15 millas de Gran Canaria al varón desaparecido el lunes cuando fue a buscar una moto de agua

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado con vida sobre las 11.30 horas de este miércoles al joven que desapareció en la noche del pasado lunes en las proximidades de la Central Térmica de Juan Grande (Gran Canaria) cuando fue a buscar una moto de agua, encontrándose ya a unas quince millas náuticas de la isla.

Según informa el organismo estatal, fue el avión Sasemar 103 el que localizó al joven haciéndole señas en el ya era el tercer día de búsqueda al suroeste de Arguineguín.

De esta manera, el Centro de Coordinación de Las Palmas ha movilizado a la tripulación de la Guardamar Urania y al Helimer 215, que llegaron a la zona sobre las 12.40 horas.

Así, el recurso marítimo rescató al varón en aparente buen estado de salud, sólo con alguna molestia en el pecho debido a estar acostado en el casco de la moto, y puso rumbo al Muelle de Arguineguín, donde arribó sobre las 13.20 horas.

Por su parte, Salvamento Marítimo recordó que la alerta llegó en la noche del pasado lunes, cuando el 112 Canarias alertó al CCS Las Palmas de que un grupo de amigos se encontraban en una motora remolcando una moto de agua.

Cuando estaban próximos a la central térmica de Juan Grande se soltó la moto de agua, uno de ellos se lanzó y se subió a la moto con intención de acercarla a la costa (Salinas del Matorral), por lo que sus compañeros siguieron navegando con la motora hacia la isla aunque al volver a la zona de costa, no localizaron al compañero ni la moto.