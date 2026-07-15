Los residentes en Tenerife pagarán 29 euros por dormir en el refugio de Altavista

Archivo - Refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Tenerife pagarán 29 euros por noche por dormir en el refugio de Altavista, en pleno Parque Nacional del Teide, mientras que montañeros federados no residentes pagarán 56,80 euros y los no residentes en general, 71 euros.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha confirmado que esa es la cifra definitiva para que "no se preste a confusión".

El refugio se inaugurará este viernes y el Grupo Socialista ha reclamado este miércoles que el Cabildo ejecute la enmienda de 100.000 euros que presentó el grupo a los presupuestos de 2026 y que fue aceptada, con el fin de abaratar en un 50% la tarifa.

La secretaria general del PSOE tinerfeño, Tamara Raya, detalla en una nota que "eso significa que una pareja desembolsa 58 euros y que una familia de cuatro personas tendría que pagar 116 euros por una única noche, una cantidad que puede convertirse en un obstáculo para muchas familias que desean disfrutar de este enclave del Parque Nacional del Teide".

En su opinión, "el Teide es el principal símbolo natural de Tenerife y queremos que todos los tinerfeños puedan disfrutarlo, el precio del refugio de Altavista no debe ser un impedimento para quienes viven en la isla, especialmente para muchas familias".

En esa línea detalla que el dinero "ya está" en el presupuesto y no se pide una nueva partida económica sino que el Cabildo "cumpla un compromiso" y haga "más accesible" el refugio de Altavista para los tinerfeños.

Raya ha defendido que esta propuesta responde a un modelo diferente de gestión de los espacios naturales de la isla.

"Creemos que quienes nos visitan deben realizar un mayor esfuerzo para contribuir al mantenimiento y la conservación de infraestructuras como esta, mientras que los residentes deben tener más facilidades para disfrutar de un patrimonio que es suyo. Esa es la misma filosofía que defendemos cuando proponemos una ecotasa turística, una medida que Coalición Canaria y el Partido Popular han rechazado", ha comentado.

Igualmente ha recordado que la presidenta del Cabildo anunció en diciembre de 2024 que el Refugio de Altavista reabriría durante 2025, después de licitar unas obras con un plazo de ejecución previsto de cinco meses.

Sin embargo, la reapertura no se ha producido hasta julio de 2026, ha señalado.

"Después de un año de retraso respecto al compromiso anunciado por la propia presidenta del Cabildo, ahora toca cumplir también con el compromiso adquirido con los residentes. Los recursos económicos ya existen y ha llegado el momento de utilizarlos para que el precio del refugio de Altavista no impida a más tinerfeños disfrutar del Teide", ha concluido.