Restricciones al vehículo privado y activación de guaguas lanzaderas para visitar con seguridad el Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife activa un dispositivo especial de control de accesos al Parque Nacional del Teide los días 20 y 21 de diciembre de 2025 ante la previsible afluencia masiva de visitantes atraídos por la nieve tras el paso de la borrasca 'Emilia'. La medida, que incluye restricciones al tráfico del vehículo privado y la activación de guaguas lanzaderas de ascenso, tiene como objetivo prioritario garantizar la seguridad de las personas, ordenar la movilidad y preservar los valores naturales del espacio protegido.

La decisión se adopta ante los riesgos derivados de la elevada concentración de vehículos y personas en los accesos al Parque Nacional, tales como accidentes de tráfico, bloqueos en carretera y dificultades para la actuación de los servicios de emergencia, así como del impacto ambiental que puede generar una afluencia descontrolada en episodios de nieve, según ha informado la corporación insular en una nota.

Asimismo, el control dinámico de accesos se aplicará desde las 18:00 horas del viernes 19 de diciembre hasta las 10:00 horas del lunes 22 de diciembre de 2025 en las principales vías de acceso al Parque Nacional del Teide. En concreto, este control no supondrá el corte total de las carreteras, sino una limitación "parcial y temporal" del tráfico rodado con el fin de regular el aforo y evitar situaciones de colapso.

En este contexto, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha hecho un llamamiento expreso al uso del transporte público, destacando el papel clave de las guaguas lanzadera durante el fin de semana. "La mejor forma de acceder al Parque Nacional estos días es el transporte colectivo. Las guaguas permiten reducir el número de vehículos privados, mejorar la seguridad y evitar colapsos", ha asegurado.

Asimismo, se restringirá el acceso de los vehículos privados y se habilitarán guaguas lanzaderas de TITSA desde tres puntos de acceso:

1. Vilaflor, y se llegará hasta el Teleférico.

2. La Esperanza (C/ La Sardinera) y llegarán hasta el cruce de Izaña.

3. Aguamansa (entrada a la Caldera) y llegarán hasta el Portillo Alto.

Los horarios, por su parte, serán:

- Las subidas hacia el Teide entre las 10:00 y las 14:00 horas.

- Últimas salidas de regreso del Teide a las 17:00 horas.

Los servicios de lanzadera desde estos tres puntos serán gratuitos. El ascenso en transporte público colectivo estará permitido de 10:00 a 14:00 horas. Entre las 14:00 y las 17:00, podrán circular exclusivamente para facilitar la salida de personas del Parque Nacional.

También de forma excepcional, durante el mismo fin de semana y en el horario comprendido entre las 10:00 y las 18:00 horas, se autoriza el acceso al transporte discrecional de viajeros únicamente por: TF-21 (Vilaflor - Teleférico): desde el PK 53+000 (Vilaflor) hasta el PK 46+700, a la altura del Parador . El ascenso de personas se permitirá, en concreto, de 10:00 a 14:00 horas, quedando autorizado el tránsito entre las 14:00 y las 17:00 horas solo para facilitar la salida del Parque Nacional.

CARRETERAS Y PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO

Durante el periodo indicado, se cerrarán al tráfico rodado:TF-21 (La Orotava): PK 16+500, zona de Aguamansa. TF-21 (sur): PK 53, a la altura de Boca Tauce. TF-24 (La Esperanza): intersección con la TF-523, PK 23+800, en el Cruce de Los Loros.

En este contexto, el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha pedido a la ciudadanía "máxima precaución en las carreteras" y recordó la importancia de respetar en todo momento las indicaciones de los dispositivos de control y de los cuerpos de seguridad.

"Es fundamental seguir las directrices establecidas, planificar los desplazamientos y evitar comportamientos que puedan provocar aglomeraciones o colapsos en las vías de acceso", ha advertido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS

Además, en el Parque Nacional del Teide, se aplicarán las siguientes medidas restrictivas: la limitación de velocidad a 50 km/h para todos los vehículos y el cierre al tráfico rodado del tramo comprendido entre Portillo Alto (PK 34+000) y el Teleférico del Teide (PK 43+000). Asimismo, se atenderá a las resoluciones específicas de la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias relativas a restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales y otros espacios naturales protegidos .

Por su parte, la activación del dispositivo contará con la participación de personal y medios de distintas entidades, entre ellos los relativos a la Consejería de Carreteras, personal del Parque Nacional del Teide, Operativo de Incendios y Servicio de Seguridad y Protección Civil, y Cruz Roja, en el marco del convenio de colaboración en materia de protección civil existente con el Cabildo.

Las limitaciones de acceso no serán de aplicación a personal y responsables del Cabildo de Tenerife que desarrollen su trabajo en el Parque Nacional, espacios naturales protegidos o masa forestal circundante; servicios de seguridad y emergencias; personal y titulares de actividades laborales en instalaciones o equipamientos del Parque Nacional, así como personas alojadas en establecimientos del ámbito del Parque.

Tampoco afectará a titulares de autorizaciones específicas para el acceso fuera del horario de control, conforme a resoluciones previas de la Consejería competente.

El Cabildo de Tenerife hace un llamamiento a la ciudadanía para que planifique su visita con antelación, utilice preferentemente el transporte público autorizado y respete en todo momento las indicaciones del personal del operativo, y recuerda que estas medidas buscan compatibilizar el disfrute de la nieve con la seguridad de las personas y la conservación del Parque Nacional del Teide.