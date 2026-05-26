Retiran más de 100.000 kilos de algas en la costa del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos siete días

Retirada de algas en la zona de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de mantenimiento y limpieza de playas y litoral de la Concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado más de 100.000 kilos de algas en la costa del Cono Sur de la ciudad en los últimos siete días.

Por ello, se han reforzado las labores de vigilancia y limpieza del espacio costero en el Cono Sur de la ciudad para mitigar la acumulación de algas que se está produciendo en el barrio marinero de San Cristóbal y las piscinas de La Laja.

De esta forma se pretende evitar, según ha informado la concejalía en nota de prensa, que su descomposición afecte a la salud de las personas que residen en el entorno o utilizan estos espacios públicos.

El servicio de mantenimiento de Ciudad de Mar, gestionado por FCC, ha trabajado "de manera intensa" durante el pasado fin de semana, cuando han retirado más de 60.000 kilos de seba en dos días.

Las labores de limpieza se han concentrado en el barrio de San Cristóbal, tanto en el espacio cercano al Torreón de San Pedro como en la playa de La Puntilla, junto al muelle pesquero; mientras que en la playa de La Laja las algas se han amontonado en el espacio de las piscinas naturales.

Ciudad de Mar recuerda que las algas forman parte del ecosistema marino y su retirada se realiza de manera controlada actuando cuando la acumulación de materia orgánica pueda afectar al uso y gestión del entorno, así como a la salud y seguridad de las personas.