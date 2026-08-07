Retiran del puerto de Gran Tarajal el pesquero robado que llegó a Fuerteventura con migrantes a bordo

Pesquero robado que llegó a Fuerteventura con migrantes a bordo atracado en el Puerto de Gran Tarajal - AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tuineje ha retirado, a través de una gestión conjunta con Puertos Canarios, el pesquero robado que llegó a la isla con migrantes a bordo y que permanecía atracado en el puerto de Gran Tarajal desde el pasado 24 de julio, posibilitando la devolución a su legítimo propietario.

La embarcación, sustraída en aguas del Sáhara Occidental para ser utilizada en el tráfico de personas migrantes, fue interceptada en alta mar en una operación desarrollada por Salvamento Marítimo, a través de la Salvamar Mizar, y la Guardia Civil, según ha recordado el consistorio en una nota.

Tras la intervención, el pesquero fue trasladado al puerto de Gran Tarajal. El barco ha permanecido atracado en el puerto hasta que la Guardia Civil ha concluido la investigación y localizó al propietario en Marruecos. Finalmente, se pudo formalizar el acta oficial de entrega que permitirá su devolución.

SOLICITUDES

En un comunicado anterior, el alcalde de Tuineje, David Herrera, había solicitado la retirada de la embarcación de esta infraestructura portuaria ante las posibles consecuencias que podría ocasionar la llegada de un temporal de componente sur.

Asimismo, reclamó su traslado al muelle de Puerto del Rosario, de titularidad estatal. Para Herrera se trataba de la ubicación más adecuada para la gestión del buque "bajo competencia del Estado".

COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA

Subraya el Ayuntamiento que, aunque, en un primer momento, la Delegación del Gobierno no informó ni a Puertos Canarios ni al Ayuntamiento de Tuineje sobre el atraque del pesquero en el puerto de Gran Tarajal, la situación terminó resolviéndose "de forma coordinada" entre las distintas administraciones.

"Una vez trasladamos nuestra preocupación y establecimos contacto con los organismos competentes, la Guardia Civil actuó con rapidez y eficacia para culminar la investigación y facilitar la devolución de la embarcación a su propietario", ha agregado.

Herrera ha agradecido la colaboración y la gestión realizada por Puertos Canarios durante todo el proceso, al tiempo que ha pedido a los organismos estatales que, cuando se produzcan situaciones de esta naturaleza, "se cuente con las administraciones locales desde el primer momento y exista una comunicación oficial fluida", ya que "son las que deben gestionar las consecuencias de estos hechos en el municipio".