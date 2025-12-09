Retoman la búsqueda de la persona desaparecida tras el golpe de mar en Santiago del Teide

Una embarcación de Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha retomado este martes, a las 08.00 horas, el dispositivo de búsqueda de la persona que desapareció en la tarde del pasado domingo tras un golpe de mar en la piscina natural de 'Isla Cangrejo', en la costa de Santiago del Teide, y que provocó la muerte de cuatro turistas.

En las labores de búsqueda, que previsiblemente se alargarán hasta el atardecer, participan una embarcación de Salvamento Marítimo y el Helimer, y efectivos del servicio marítimo de la Guardia Civil y los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) y se combinará el rastreo tanto por mar como por tierra.

Canarias se mantiene en prealerta por fenómenos costeros con oleaje de mar combinada de tres a cuatro metros y medio y la piscina donde se produjo el incidente estaba precintada y vallada, advirtiendo del peligro.