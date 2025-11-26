Reverón (PP) exhibe el mayor presupuesto social de la historia de Canarias y con bajada de impuestos

Archivo - La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón - PP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, se ha jactado este martes de que Canarias contará en 2026 con el mayor presupuesto social de su historia y "bajando los impuestos" por mucho que a la izquierda "le parezca imposible".

En el debate de primera lectura de los presupuestos en el Pleno del Parlamento ha destacado que el Gobierno presenta su tercer presupuesto cuando el Gobierno central no ha presentado ninguno, mientras Canarias destina 8.300 millones para gasto social y mejora en los servicios públicos, 686 millones para sectores productivos, autónomos y pymes, 44 millones en rebajas fiscales y más de 2.000 millones en inversión.

Ha afeado a la oposición los "recortes imaginarios" y sus "titulares vacíos" pero entiende que los presupuestos son los "mejores" para el archipiélago porque "son responsables, porque son útiles, porque son serios y porque son los que necesita Canarias".