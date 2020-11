Reyes Maroto inicia este martes un viaje por diferentes zonas de Canarias para apoyar al sector comercial y turístico

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, comenzará este martes un viaje de dos días al archipiélago canario con el fin de apoyar al sector comercial y turístico del archipiélago.

Desde que se declarara la crisis sanitaria del coronavirus, Maroto ha visitado Canarias en dos ocasiones y con esta será la tercera vez que se traslade a las islas, ya que expuso que para el Gobierno central "es una prioridad apoyar al sector turístico canario y contrarrestar los efectos del impacto de la pandemia con inversiones" que aseguró promoverán los "grandes cambios en el modelo turístico".

Además, se refirió al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que, apuntó, se recoge una inversión de 100 millones de euros para los próximos tres años para articularlo en la Estrategia de Resiliencia para las Islas Canarias.

De este modo, indicó que se pretenden abordar las consecuencias de la caída del turismo y promover las grandes transformaciones pendientes del modelo turístico canario para ahondar en su sostenibilidad.

Maroto realizará su primera escala este martes en la isla de Lanzarote, en concreto, en los Jameos del Agua donde se reunirá con representantes empresariales y presentará la campaña 'Levantar una persiana es construir un país', impulsada por el Gobierno junto a la Cámara de Comercio de España para resaltar los atributos del comercio de proximidad. Posteriormente, por la tarde, recorrerá la zona comercial de Arrecife.

Un día más tarde, el miércoles la ministra y su delegación viajará a la isla de Gran Canaria para realizar una visita al municipio de San Bartolomé de Tirajana junto a su alcaldesa, Concepción Narváez.

En esta visita a San Bartolomé de Tirajana, Reyes Maroto visitará algunas actuaciones impulsadas por el Plan Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, un proyecto de turismo sostenible que abarca la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, así como el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, que tiene como objetivo activar el potencial endógeno del territorio para propiciar un desarrollo de iniciativas socio-económicas locales sostenibles asociadas a nuevos productos y servicios turísticos que se pueden desarrollar bajo este nuevo destino.

Seguidamente, se trasladará a la sede del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria para reunirse el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y posteriormente ambos presentarán la campaña 'Back to the Canary Islands, back to Spain'.

Esta campaña de publicidad diseñada por Turespaña en un formato digital tiene como fin dinamizar la demanda de viajes en los principales mercados emisores europeos a las islas en esta temporada invernal. Será tras esta presentación cuando se atienda a los periodistas.

Finalmente, Maroto concluirá su visita por el archipiélago asistiendo a la reunión del Consejo Asesor de Turismo canario donde analizará junto a Torres, así como representantes de cabildos, municipios turísticos y agentes sociales, el trabajo realizado durante los últimos meses para reforzar la imagen de Canarias como destino seguro y el desarrollo de proyectos para la puesta en marcha de las inversiones recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para apoyar al sector turístico.