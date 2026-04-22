Ricardo Melchior dará nombre al centro de visitantes del ITER (Tenerife)

Archivo - Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles que el centro de visitantes del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) lleve el nombre del expresidente, Ricardo Melchior, fallecido el pasado mes de enero.

Así lo ha avanzado a los periodistas la presidenta, Rosa Dávila, quien ha comentado que es un "reconocimiento a su legado" ya que las instalaciones fueron inauguradas en 2004 y Melchior "fue una persona crucial para el impulso de la energía renovable" en la isla y del propio ITER.

Ha comentado que con esta iniciativa se quiere "rendir homenaje" al expresidente como "impulsor" y primer presidente del ITER, y quien posicionó a la isla como un "referente" en el desarrollo de las energías renovables. "Nos parece un reconocimiento justo a su legado", ha explicado.

El centro de visitantes recibe cada año la visita de más de 7.000 personas, cuenta con diversas salas expositivas y un salón de actos con capacidad para 200 personas y ahora se va a trabajar en la actualización de la señalética, en la documentación oficial y en los canales de comunicación del ITER.