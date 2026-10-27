Rodríguez dice que "es el momento" de participar en la cogestión aeroportuaria: "No hay infraestructura más estratégica"

Canarias advierte de "cambio de tendencia" en la construcción de vivienda y aspira a las 10.000 construidas en 2027 - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido este martes la importancia de desarrollar el transporte intermodal en las islas para mejorar su conectividad, un aspecto que pasa por la necesidad "estratégica" de que Canarias participe en la gestión de sus aeropuertos.

Así lo ha advertido en la celebración del encuentro informativo de Europa Press 'Canarias hacia el futuro', que acoge el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, una cita en la que también ha abordado uno de los principales retos de las islas, el acceso a la vivienda, un problema de "magnitud importante", que no es "exclusivo de ningún territorio" y que en Canarias tiene sus "singularidades".

"Tenemos que mejorar la conectividad y seguir apostado por la misma desde el punto de vista intermodal, de convertir a las islas en una auténtica autopista única, que una a las islas por tierra mar y aire", y que podamos movernos por las islas con mucha facilidad, más de lo que lo hacemos ahora", ha añadido el consejero regional.

Ha avanzado que esa "hiperconectividad" debe trabajarse desde los parámetros de sostenibilidad y digitalización, aprovechando el crecimiento de los modelos de transporte en Canarias, con el aumento en el número de pasajeros por transporte aéreo, marítimo y terrestre en dos décadas y un "crecimiento exponencial" en los últimos años.

Asimismo, Rodríguez ha defendido conectar esos modelos de transporte en Canarias, con el elemento "clave" de conseguir participar, por ejemplo, en la cogestión de los aeropuertos en las islas. "Ahora es el momento de gestionar los aeropuertos. No hay infraestructura más estratégica en Canarias", ha insistido Rodríguez.

El consejero regional ha recordado que los aeropuertos canarios influyen en el principal sector económico de las islas, el turismo, pero también ha subrayado su carácter "estratégico" porque, precisamente, "conectan a los canarios y canarios" y, en ese sentido, son infraestructuras que "generan oportunidades".

"Defendemos una gestión profesional, donde influyamos en las decisiones. Hoy en día, no influimos en ellas. En los aeropuertos se toman decisiones absolutamente estratégicas, entre ellas el plan de inversiones plurianual estatal, y nos las cuentan después. Lo que que necesitamos es participar en el momento adecuado en esas decisiones", ha argumentado el consejero Pablo Rodríguez.

Estas declaraciones se suceden después del conocerse que el próximo jueves se prevé celebrar una Comisión Mixta entre el Ejecutivo regional y estatal para abordar un posible acuerdo para crear un órgano aeroportuario bilateral y abrir a Canarias la posibilidad de participar en las decisiones sobre sus aeródromos.