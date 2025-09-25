El Roque de Los Muchachos (La Palma) acoge este viernes una jornada internacional sobre cooperación científica

SANTA CRUZ DE LA PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Roque de Los Muchachos (La Palma) acoge este viernes, a partir de las 10.30 horas, a representantes del cuerpo diplomático acreditado en España y a organismos nacionales e internacionales en una jornada de diplomacia científica que busca posicionar a Canarias en el ámbito internacional.

Este encuentro, presidido por el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, a quien acompaña la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, pone de manifiesto el convencimiento del Gobierno de Canarias de que la ciencia no solo expande el conocimiento, también es un instrumento de cooperación, de soberanía tecnológica y de prosperidad compartida, recoge una nota del Ejecutivo.

En este sentido, el propósito de DiploInnova es reforzar la cooperación internacional en ciencia, innovación y desarrollo económico a partir de las capacidades singulares del archipiélago.

Entre los participantes destaca Robert P. Kirshner, director ejecutivo del Thirty Meter Telescope (TMT); Pete Worden, director ejecutivo de las iniciativas Breakthrough y presidente de la fundación Breakthrough Prize; el director del IAC, Valentín Martínez; el investigador Rafael Rebolo y Gerardo Morales, administrador del Two meter Twin Telescope (TTT), entre otros investigadores y organismos estatales como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la secretaria general del Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Estas ponencias darán paso a una mesa redonda sobre ciencia y desarrollo, que modera la directora de la Fundación Española para la ciencia y la tecnología, (FECYT) Izaskun Lakunza y concluye con la intervención virtual de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Nadia Calviño.

Con esta edición de 'DiploInnova', el Gobierno de Canarias asume un papel activo en la construcción de alianzas internacionales que sitúen al archipiélago en la vanguardia del conocimiento.

Esta estrategia reafirma el compromiso de Canarias con la ciencia como herramienta de progreso, identidad y proyección exterior y que continuará en el año 2026 con un foro dedicado a la Sostenibilidad y el Cambio Climático, recoge una nota del Ejecutivo.

Además, se incorporarán todas las áreas em las que se trabaja en las islas para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades de nuestra condición de territorios insulares, desde los aprendizajes en desalación, las energías renovables o la biomedicina.

La Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias es la hoja de ruta del archipiélago para seguir consolidando sus fortalezas científicas y de innovación tecnológica y sus ventajas competitivas, tanto a través de un progresivo incremento en la inversión en ciencia e innovación y de programas que refuerzan el posicionamiento global de las islas, como trabajando en una estrategia de gestión del talento, con la Agenda Canaria 2030 como guía de referencia para un desarrollo sostenible e integrador que proteja nuestro territorio y permita que generaciones futuras puedan también disfrutarlo.