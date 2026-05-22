Rueda invita a Domínguez a celebrar el Día de Canarias en Galicia durante el Xacobeo 2027

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha invitado al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, a celebrar el Día de Canarias en Galicia durante el Xacobeo 2027.

Domínguez ha admitido en declaraciones a los periodistas antes de participar en el almuerzo institucional 'Canarias, Tierra Jacobea', que para él es una "invitación ineludible" al entender que "es sustancial, es fundamental", porque "no solo" le devuelve la visita, sino que en la misma se pueda mostrar las traiciones canarias, su cultura, su folclore y su forma de ser.

Y, de esta forma, encontrarse con "muchos, con cientos, con miles de canarios que viven en esa comunidad autónoma, en donde seguro" se puede disfrutar de ese intercambio cultural.