Ruedan en Tenerife 'Lennon no estuvo aquí', una película que revive el viaje de Los Beatles a la isla

Rodaje en Tenerife de la película 'Lennon no estuvo aquí' - ALEGANDO FACTORÍA CULTURAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director canario JuanMa V. Betancort rueda actualmente en el Puerto de la Cruz y el Valle de La Orotava la película 'Lennon no estuvo aquí', un largometraje de ficción que toma como punto de partida las vacaciones de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en Tenerife en la primavera de 1963.

La grabación, que comenzó el pasado 7 de septiembre, articula una comedia musical de tono dramático que conecta la memoria de la isla con las ciudades de Hamburgo y Liverpool.

El argumento central de la película narra el viaje a la isla de Astrid (Isabel Stoffel) y Lucy (Laura Martí), decididas a encontrar el primer bajo extraviado de Paul McCartney para salvar de la quiebra al museo Beatlemanía de Alemania.

En esta carrera pop contrarreloj el reparto se completa con intérpretes como Pablo Carbonell, Anabel Alonso, Teddy Bautista, Javier Gurruchaga, Natalia Verbeke, Agustina Palma y Nicolás Scarpino.

El equipo de producción dedicará casi cinco de las seis semanas totales de rodaje a trabajar en escenarios naturales del norte de la isla, con especial atención a la ciudad de Puerto de La Cruz.

La localidad portuense actuará como un personaje de valor simbólico dentro de la trama visual, ya que aporta recursos estéticos y espacios naturales y urbanos que conserva inalterados desde la visita del grupo británico.

Como elemento de valor histórico y patrimonial, la filmación incluye el coche descapotable Austin Healey Sprite rojo original que condujeron Harrison y Starr durante su estancia en Canarias, así como la comunicación epistolar mantenida durante su estancia.

Además del municipio tinerfeño, la película recreará escenarios interiores vinculados a la historia del grupo, enlazando orgánicamente la geografía del Puerto de la Cruz con las ciudades de Liverpool y Hamburgo, ciudades a los que se trasladará el rodaje en el mes de octubre.

El filme es una coproducción hispano-argentina con Frame (Argentina) e Insularia Films, en asociación con el Museo Beatles de Liverpool.

La cinta cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento del Puerto de La Cruz, sumando además la participación de Televisión Canaria y la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava.