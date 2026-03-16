Las RUP cierran filas contra el nuevo marco financiero de la UE y reclaman fondos estables y el mantenimiento del Posei

El presidente de Azores, José Manuel Bolieiro, el de Canarias, fernando Clavijo y el de Guayana, Gabriel Serville, en la firma de una declaración conjunta de las RUP contra el nuevo marco financiero de la UE - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Regiones Ultraperiféricas (RUP) han aprovechado este lunes la celebración en Tenerife del 'Foro Horizonte RUP' para firmar una declaración conjunta en la que muestran su rechazo al nuevo marco finnaciero plurianual de la Unión Europea 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea.

Así, el texto reafirma la centralidad del artículo 349 del TFUE como base jurídica de referencia para toda política europea que afecte a las regiones ultraperiféricas y apuesta por una "acción coordinada y sostenida" en todas las fases del proceso comunitario, desde las propuestas de la Comisión hasta las negociaciones en el Consejo, la tramitación parlamentaria y el desarrollo posterior de la normativa.

En dicho documento se recoge la exigencia de que el próximo Marco Financiero Plurianual reserve para las RUP una dotación "adecuada, significativamente actualizada, visible y estable", evitando la desaparición o merma de sus asignaciones específicas en mecanismos generales que no reflejen sus sobrecostes estructurales.

El texto defiende también el mantenimiento y, cuando proceda, el refuerzo de las asignaciones específicas en política de cohesión, junto a una respuesta financiera ágil ante crisis climáticas, energéticas, sanitarias, migratorias o de mercado.

En materia agraria y pesquera, la declaración insiste en la continuidad y fortalecimiento financiero del Posei como instrumento autónomo, independiente de los planes nacionales y esencial para seguir impulsando la seguridad alimentaria, el empleo, la sostenibilidad de las producciones locales y la cohesión social de las RUP.

Además, plantea la actualización periódica de sus dotaciones para acompasarlas a la evolución de los costes de producción y de las cadenas de abastecimiento, y promueve soluciones específicas para el sector pesquero y acuícola en coherencia con la realidad ultraperiférica.

Durante la apertura de la jornada, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, situó el debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual en un plano político y estratégico, al advertir de que no se trata únicamente de una discusión presupuestaria, sino de una decisión de fondo sobre el modelo de Europa que se quiere construir y sobre cómo garantizar la cohesión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo equilibrado de todos sus territorios.

En este contexto, defendió que las regiones ultraperiféricas no pueden quedar relegadas en el nuevo diseño financiero europeo y reivindicó el compromiso de los Estados y que la Unión Europea mantenga el reconocimiento de su singularidad, amparado en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y reflejado en políticas e instrumentos específicos como el Posei.

NO SE PUEDE DEBILITAR AL SECTOR PRIMARIO

"En un momento marcado por una gran incertidumbre global y en un escenario en el que Europa habla cada vez más de autonomía estratégica y de soberanía alimentaria, no se puede debilitar el sector primario de las regiones ultraperiféricas", señaló el presidente, quien puso el acento en el valor de la agricultura, la ganadería y la pesca no solo como actividades económicas, sino como soporte del empleo, del equilibrio territorial, la sostenibilidad, la identidad y el abastecimiento en territorios alejados y especialmente expuestos a sobrecostes estructurales.

Por su parte, el presidente de Azores, Jose Manuel Bolieiro manifestó el "rechazo claro" al MFP en base a una razón política y jurídica y al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE "que obliga a las instituciones europeas al reconocimiento de nuestras singularidades", y puso en valor la unanimidad política y estratégica de las RUP en relación a este asunto.

"No es inteligente por parte de la UE debilitar y excluir lo que ha avanzado y ha funcionado bien, y en este sentido, los Posei son lo más exitoso y engrandecen a la UE y su dimensión oceánica", añadió.

El presidente de Guayana, Gabriel Serville, aseguró que se trata de un "contrasentido histórico" apostar por diluir y renacionalizar fondos, lo que se traduce en un riesgo para el sector primario.

MÁS AYUDA PARA LA PESCA

"La PAC y los fondos para la pesca son salvaguardas para nosotros pero si estas regiones no pueden controlar sus recursos ni negociar con la UE nos encontraremos compitiendo con empresas continentales con más recursos, lo que supondría el declive para nuestros productores", señaló.

Además, afirmó que para el sector agrícola el Posei es fundamental y se refirió a la necesidad de asegurar su ficha europea y luego valorar la aportación de cada Estado.

Aludió también a la importancia de lo fondos específicos, "ya que nuestro sector se ve ahogado por medidas que no se adaptan a nuestro clima tropical y realidades productivas".

A lo largo de la jornada y en las distintas mesas de trabajo se abordó el papel del Parlamento Europeo en la negociación del MFP, la posición de las organizaciones agrarias y asociaciones de productores en relación a los cambios planteados por la Comisión Europea en este ámbito, las propuestas de los gobiernos regionales y la visión de los tres Estados miembros con regiones ultraperiféricas, con el propósito de analizar el impacto del marco financiero 2028-2034 en el sector primario de las RUP y conformar una posición común que garantice el mantenimiento de fondos específicos, especialmente en materia agraria y pesquera.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, puso en valor la estrategia que el Gobierno de Canarias viene desarrollando desde el inicio de la legislatura, junto al sector primario de las islas y los Ejecutivos de las RUP, para defender ante el Estado y las instituciones europeas la necesidad de revisar al alza la ficha financiera del Posei.

Des esta forma, destacó que se trabaja desde una base técnica "rigurosa" que se sustenta en informes que ha avalado la propia Comisión Europea y que constata un incremento medio del 40% en los costes de producción asumidos por los productores canarios en los últimos años, y la clara desventaja competitiva que sufren respecto a los territorios continentales, derivada de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial.

"Manifestamos un rechazo absoluto a la propuesta de la Comisión Europea y defendemos un presupuesto para el próximo periodo justo, específico y adaptado a nuestra realidad, y, por lo tanto, reforzado económicamente, además de un Posei para la pesca y de programas específicos, independientes de un programa nacional, que abarquen las medidas de los Pilares I y II", agregó.