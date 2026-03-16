Torres valora la "unidad" de las RUP aunque admite que "no va a ser fácil" mantener todas sus reclamaciones ante la UE

El ministro de Política Territorial , Ángel Víctor Torres, charla con el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar en el 'Foro Hirozonte RUP' celebrado en Tenerife - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha valorado este lunes la "unidad" exhibida por las Regiones Ultraperiféricas (RUP) para firmar en Tenerife una declaración conjunta contra el nuevo marco financiero y plurianual dado que "no va a ser fácil" cumplir con todas las aspiraciones de estos territorios.

En declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en el 'Foro Horizonte RUP' ha destacado que ahora se trata de trabajar con Portugal, Francia y España "en un texto único" porque así será "más sencillo" negociar, lamentado que "hay intereses claros desde hace muchísimo tiempo que ponen en riesgo lo que es el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea".

El ministro ha destacado la "apuesta" del Gobierno español por las RUP, evidenciado en la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente canario, Fernando Clavijo, en el pasado verano, la carta remitida por Sánchez a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las propuestas de España al paquete de medidas de simplificación administrativa en la UE a través del Ministerio de Asuntos Exteriores en coordinación con Política Territorial.

Entre ellas ha destacado cuestiones relativas a la inmigración, limitaciones a la compra de vivienda por parte de no residentes, el mantenimiento del Posei para el sector primario y la aprobación de medidas especiales para la pesca.

"El Gobierno de España va a estar al lado de estas reclamaciones justas, y muy vigilante para tener el mejor plan plurianual", ha indicado, al tiempo que ha comentado que hay que "seguir avanzando" ante las "dificultades" que hay dentro del seno de la Unión Europea.

"La Unión Europea no es tal si no tiene en cuenta los territorios más alejados, con renta per cápita más baja, que tienen el problema de la insularidad, de la lejanía, como es el caso de Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas. Yo soy optimista. No va a ser fácil, pero soy optimista", ha destacado.