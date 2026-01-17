Sala Insular de Teatro de Las Palmas de Gran Canaria acoge este sábado el espectáculo de humor y música 'Vierdingo'

Archivo - Vierdingo - TEATRO CUYÁS - Archivo

La Sala Insular de Teatro (SIT), en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá este sábado, 17 de enero, a las 19.30 horas, el espectáculo de humor, música y baile 'Vierdingo', que corre a cargo de Esteban Garrido bajo la dirección de Antonio Hernández Centeno.

A través de 'Vierdingo' se aborda la experiencia de salir de fiesta de un viernes a un domingo desde un enfoque "profundo, personal y lleno de humor", según ha informado el Teatro Cuyás en nota de prensa.

Este espectáculo ha sido galardonado con el Premio Joven en el Festival Villa de Molina y el Premio Nazario en el Festival Cultura con Orgullo de Sevilla. La historia la protagoniza Iván, en su último día de terapia después de cinco años de sesiones, momento en el que su psicóloga le ha pedido hacer un balance sobre lo que ha aprendido.

A través de sus palabras, el público descubrirá cómo ha lidiado con la soledad, el amor, los prejuicios, el fracaso y el compromiso, y cómo ha intentado aceptarse tal y como es. "Mi problema no son las fiestas, son las resacas", confiesa.

Aunque la noche y las fiestas sirven de excusa para contar la historia, de la mano del humor, la obra trata lo "más profundo" de los comportamientos humanos, las relaciones, los límites personales y los secretos que cada uno arrastra, ya que aborda temas como el consumo de estupefacientes, experiencias, emociones y conexiones humanas, siempre desde un enfoque reflexivo que invita al espectador a cuestionarlo todo, sin ofrecer respuestas definitivas.

La actuación, con una duración de 75 minutos, está recomendada para mayores de 16 años. Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Cuyás y de la Sala Insular de Teatro, en esta última hasta una hora y media antes del comienzo de la función.