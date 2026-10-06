Salud Pública detecta ejemplares del mosquito Aedes aegypti en la zona del pueblo de Mogán (Gran Canaria) - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de Canarias ha notificado la detección de ejemplares de la especie Aedes aegypti en la zona del Pueblo de Mogán, en la isla de Gran Canaria.

Esta notificación se suma a detección la realizada la pasada semana de mosquitos de la especie Aedes albopictus en este mismo municipio, en la zona de Motor Grande, según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa.

Así, el episodio se inició con la recepción de un aviso ciudadano a través del correo electrónico institucional habilitado para la vigilancia entomológica en Canarias, en la que se alertaba sobre picaduras de mosquitos en una vivienda del casco urbano de la localidad de Mogán.

En la primera inspección de la vivienda por parte del personal del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna (IUETSPC-ULL) y el Área de Salud de Gran Canaria se recogieron varias larvas compatibles morfológicamente con el género Aedes que fueron transportadas al laboratorio de Entomología Médica del IUETSPC-ULL.

Por su parte, la Consejería ha añadido que los resultados obtenidos permitieron identificar que las larvas pertenecen a la especie Aedes aegypti.

Tras este hallazgo, se ha reforzado el Sistema de Vigilancia Entomológica de Canarias que se había activado en Mogán recientemente tras la detección de ejemplares de Aedes albopictus en la zona de Motor Grande.

Según establece el protocolo para estos casos, ya se han colocado distintos tipos de trampas en la vivienda y su entorno y se han reforzado las labores de inspección y de información a la ciudadanía de esta zona del municipio para alertarles de la presencia de estos mosquitos invasores.

Las evidencias disponibles hasta el momento indican que parece tratarse una introducción accidental y puntual del vector a través de material susceptible de contener huevos de esta especie de mosquito.

Tras la confirmación de los ejemplares, se han determinado, siguiendo el protocolo, las acciones a realizar tanto por la Dirección General de Salud Pública y el IUETSPC-ULL, como por parte del Ayuntamiento de Mogán.

OTROS EPISODIOS

Desde la puesta en marcha el Servicio de Vigilancia Entomológica de Canarias, en 2019, 2023 y 2024 se declararon superados los episodios y erradicados los mosquitos Aedes aegypti de Fuerteventura, La Palma y el barrio de El Toscal (Santa Cruz de Tenerife), respectivamente, mientras que en marzo de 2025 se dio por cerrado el episodio por Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte y en julio de ese mismo año se dio por erradicado el mosquito Aedes albopictus en el barrio de la Vuelta de los Pájaros, en la capital tinerfeña.

Además, continúan abiertos los episodios por detección de ejemplares de Aedes albopictus en el aeropuerto Tenerife Sur y en el municipio de Tuineje, en Fuerteventura, y de Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Muelle Santa Catalina y en el barrio de Piletas, en las Palmas de Gran Canaria.

A ellas se suma la notificada a finales de septiembre de Aedes albopictus en Valle Gran Rey, en La Gomera, y la pasada semana en la zona de Motor Grande (Mogán), también de A. albopictus.